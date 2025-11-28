В Оренбурзькій області вибухнула ракета після запуску: зʼявився незвичний дим

Аналітики вважають, що вибухнула міжконтинентальна балістична ракета «Сармат»

Жителі міста Ясний Оренбурзької області РФ, у якому розташовані космодром і база ракетних військ, чули вибухи, а згодом помітили фіолетовий дим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомлення про інцидент почали надходити ще вдень. Зазначається, що евакуація жителів Ясного не передбачається, а загрози населенню нібито немає.

Варто зазначити, що в Ясному дислоковані гіперзвукові ракетні комплекси «Авангард». Звідти можна запускати ракети наземного базування великої дальності, зокрема й з ядерними боєголовками.

Аналітики Defense Express вважають, що вибухнула міжконтинентальна балістична ракета «Сармат». У матеріалі йдеться, що останній пуск ракети РС-28 «Сармат» закінчився вибухом прямо у шахті, тому росіяни, ймовірно, перенесли випробування в Ясне. Однак цього разу ракета вибухнула після старту.

За інформацією фахівці, стовп диму незвичного кольору притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо – азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідразин. Ці компоненти використовується у паливі низки радянських та російських ракет. Найбільш відомою з яких є «Протон». Після того, як ці ракети падали та вибухали, з'являвся дим такого ж кольору.

До слова, Росія вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 («Новатор»), заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.