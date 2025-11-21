Головна Одеса Новини
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС

На території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси стався вибух. Внаслідок чого загинув чоловік, співробітник ТЦК отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах. Унаслідок детонації громадянин загинув на місці події.

Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Стан постраждалого уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС. Встановлюються всі обставини інциденту, а також походження вибухонебезпечного предмета.

«Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП надає повне сприяння правоохоронним органам у проведенні слідчих дій. Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі стався вибух.

Теги: вибух Одеса ТЦК

