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Псевдовибори у Криму. МЗС зробило заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Псевдовибори у Криму. МЗС зробило заяву
Особи, причетні до організації та проведення так званих «виборів» у Криму, будуть притягнуті до відповідальності за українським законодавством
фото: «Жовта стрічка»

Проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України є порушенням норм і принципів міжнародного права

У Росії 8 вересня відбудуться «вибори» до місцевих органів влади, які включатимуть і тимчасово окупований Крим. Результати цих псевдовиборів на захоплених територіях України не матимуть легітимності. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

«Так звані «вибори» в Російській Федерації давно перетворилися на фарс, які не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України, порушуючи норми та принципи міжнародного права, фактично делегітимізують політичну систему Росії. Вкотре наголошуємо, що результати так званих «виборів» та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя нікчемні, а самі «вибори» – нелегітимні», – наголосило відомство.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів, наголосивши, що представники російських окупаційних сил, які беруть участь у «виборах» на окупованих територіях, не мають повноважень представляти Україну. МЗС також заявило, що особи, причетні до організації та проведення таких «виборів», будуть притягнуті до відповідальності за українським законодавством.

Нагадаємо, що після успішних атак ЗСУ на залізничні пороми, що забезпечували постачання російських військ у Криму, окупанти змушені шукати нові способи логістики. Росіяни розглядають можливість використання морських барж для транспортування палива.

До слова, російські загарбники розмістили рідкісну модифікацію системи ППО «Панцир» безпосередньо на Кримському мосту. 

Раніше в тимчасово окупованому Криму очевидці зафіксували рух військових вантажівок з номерами, які вказують на їхню приналежність до 12-го ГУМО РФ. Це управління відповідає за зберігання, експлуатацію та обслуговування ядерних боєприпасів.

Теги: окуповані території окупанти Крим вибори

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