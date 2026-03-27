Російська ракета вдарила по будинку у Харкові, є постраждалі

Також РФ вдарила по Харкову безпілотниками

У ніч на 27 березня російська окупаційна армія вдарила по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

За інформацією Терехова, російська ракета влучила по будинку у Київському району. Внаслідок атаки є поранені.

Також зафіксовано удар ворожим безпілотником по Київському району.

Нагадаємо, зранку 25 березня російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання кількох районах.

Повідомяється, що ворог завдав удару бойовим дроном по Холодногірському району. За попередньою інформацією, що потребує уточнення, є поранені.

Як відомо, на Харківщині ворожий ударний безпілотник атакував електропотяг сполученням Слатине – Харків. Унаслідок обстрілу загинула людина, є постраждалі. За даними слідства, атака сталася 24 березня близько 05:20. За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.

До слова, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.