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У Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства за схему з «мертвими душами»

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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У Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства за схему з «мертвими душами»
Схема діяла з серпня 2024 до листопада 2025 року
фото Харківської обласної прокуратури

Влаштувавши на роботу фейкового працівника, держслужбовець обдурив підприємство на більш як 160 тис. грн 

На лаву підсудних сяде 28-річний начальник дільниці одного з комунальних підприємств Харківської міської ради. Чоловіка підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування та заволодінні бюджетними коштами, пише «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у серпні 2024 року посадовець домовився зі своїм знайомим призовного віку про формальне працевлаштування на підприємстві, яке має статус критично важливого та право на бронювання працівників. Чоловік був оформлений на посаду робітника з комплексного прибирання, однак фактично до роботи не залучався.

«Головною умовою угоди було те, що чоловік лише формально рахуватиметься на посаді робітника з комплексного прибирання для отримання відстрочки від призову, а в обмін на це має віддавати свою заробітну плату. Схема діяла з серпня 2024 до листопада 2025 року. Протягом усього цього періоду начальник дільниці умисно приховував факти прогулів свого підлеглого та забезпечував створення видимості його роботи», – повідомляють у прокуратурі.

Унаслідок таких дій підприємству завдано збитків на понад 160 тис. грн – саме стільки було безпідставно виплачено фіктивному працівнику.

Обвинувальний акт затвердила Харківська обласна прокуратура. Посадовцю інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 ККУ).

«Обвинувачений щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю правопорушення та відшкодував завдані збитки у повному обсязі. Крім того, зобов’язується передати 200 тис. гривень на потреби ЗСУ», – додають у прокуратурі.

Нагадаємо, до п'яти років позбавлення волі засудили столичну адвокатку, яка обіцяла за гроші «домовитися» з правоохоронцями про закриття кримінального провадження. Жінку визнали винною у шахрайстві та підбурюванні до надання хабаря. 

У Києві викрили двох умільців, які за винагороду від $2,5 тис до $5 тис. втручалися у роботу лічильників електроенергії та газу, після чого лічильники суттєво занижувати показання. Слідство встановило, що підозрювані шукали клієнтів, які хочуть менше платити за газ та електроенергію.

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