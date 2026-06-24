Втручалися в роботу лічильників світла й газу. У Києві затримано двох організаторів схеми

Після втручання «умільців» лічильники світла та газу суттєво занижували реальне споживання

У Києві викрили двох умільців, які за винагороду від $2,5 тис до $5 тис. втручалися у роботу лічильників електроенергії та газу, після чого лічильники суттєво занижувати показання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що підозрювані шукали клієнтів, які хочуть менше платити за газ та електроенергію.

Організаторами схеми виявилися двоє спільників. Один із них – 60-річний житель Львівщини, який раніше працював у газорозподільчій компанії та мав професійні навички. Він приїжджав до замовників у будь-яке місто України та демонтував лічильники, після чого його 40-річний напарник проводив технічні маніпуляції, щоб прилади працювали значно повільніше.

Ділків викрили у Києві після звернення фахівців ТОВ «Газорозподільні мережі України», які зафіксували втручання. Під час розслідування з’ясувалося, що «послугами» користувалися підприємства-споживачі, які прагнули незаконно зекономити.

Зокрема, в одному з київських випадків після «модернізації» лічильник електроенергії занижував реальне споживання майже на 35%. Крім того, фігуранти пропонували клієнтам спеціальні пульти дистанційного керування для сповільнення приладів обліку в потрібний момент.

Речові докази, вилучені під час обшуку фото: Київська міська прокуратура/Facebook

фото: Київська міська прокуратура

Лічильник, у який втручалися підозрювані фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у різних регіонах України, де чоловіки встигли надати свої послуги. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем обліку.

Нагадаємо, в Україні стартує програма цифровізації обліку блакитного палива. Компанія «Газорозподільні мережі України» («Газмережі») готується встановити 40 тис. смарт-модулів у домогосподарствах та бюджетних установах. У Держенергоефективності повідомили, що смарт-модулі встановлюються на стандартні газові лічильники. Прилад сам зчитуватиме дані та раз на добу або місяць відправляє їх на сервер газової компанії через захищений канал.

«Главком» писав, що організації, які перевіряють точність лічильників води, газу, електроенергії та інших вимірювальних приладів отримуватимуть свідоцтво про уповноваження на проведення повірки за оновленою процедурою. Кабмін ухвалив рішення про внесення змін до постанови.

Зауважимо, лічильник, як і будь-який інший електронний пристрій, може виходити з ладу, що спричиняє помилки в підрахунках. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі пояснили, як розпізнати основні ознаки несправностей у роботі приладів обліку та куди звертатися для їх вирішення.