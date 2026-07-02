Колишній топпосадовць Генпрокуратури постане перед судом

Фігурант підозрюється в пособництві у зловживанні службовим становищем ексзаступнику голови Державної фіскальної служби Сергію Білану, через що держава зазнала збитків на 641 млн грн.

НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексзаступника начальника одного з департаментів Генпрокуратури Костянтина Кулика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transparency International Ukraine.

За версією слідства, у 2014-2016 роках АТ «Ощадбанк» оскаржив у Державній фіскальній службі (нині цей орган ліквідовано) рішення про стягнення податків. Сергій Білан мав розглянути скаргу, але не зробив цього у встановлений строк. По суті, цим він підіграв інтересам підприємства, адже скарга тоді задовольняється автоматично.

Це відбулося за пособництва Костянтина Кулика. Він, як вважає слідство, створив видимість, що підписати рішення неможливо, зокрема в останній день строку розгляду скарги витребував усі матеріали перевірки скаржника. Як наслідок, Білан отримав формальну причину заявити, що не може ухвалити рішення за скаргою через відсутність документів.

У результаті скаргу автоматично задовольнили, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафи на суму понад 641 млн грн.

«Сергій Білан був першим заступником тодішнього голови ДФС Романа Насірова. Він уклав угоду про винуватість, яку ВАКС згодом затвердив. Вирок є засекреченим, але не виключено, що за умовами угоди Білан згодився надати викривальні покази стосовно Кулика», – пояснив Transparency International Ukraine.

Щодо Кулика здійснювалося спеціальне досудове розслідування, оскільки він переховується за кордоном. У січні 2026 року експосадовцю Генпрокуратури було повідомлено про підозру ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. А вже у березні 2026-го ВАКС заочно арештував його.

До відома, Кулик – перший посадовець в Україні, якого звинуватили в незаконному збагаченні у 2015 році. Однак Кулика не було засуджено, оскільки у лютому 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу України, за якою його обвинувачували.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року ВАКС ухвалив вирок стосовно колишнього посадовця ДФС Сергія Білана.

До слова, Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої посадовиці Державної фіскальної служби Людмили Солотви, яку обвинувачували у пособництві колишньому голові ДФС Роману Насірову. Причиною став сплив строків давності.