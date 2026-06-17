Столична прокуратура через суд вимагає знести ресторан на березі Дніпра
Прокуратра вимагає звільнення ділянки від самочинно збудованого ресторану та скасування реєстрації права власності на цей заклад
Прокуратура Києва через суд вимагає звільнити земельну ділянку у прибережній смузі річки Дніпро від самочинно збудованого ресторану. Йдеться про земельну ділянку площею майже 0,5 га орієнтовною вартістю у 33 млн грн по вул. Малоземельній у Дарницькому районі міста Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.
«Шевченківська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про усунення перешкод столичній громаді у користуванні комунальною земельною ділянкою шляхом звільнення ділянки від самочинно збудованого ресторану, реєстрацію права власності на який прокуратура також просить скасувати», – йдеться у повідомленні.
Мова йде про земельну ділянку площею майже 0,5 га орієнтовною вартістю у 33 млн грн по вул. Малоземельній у Дарницькому районі міста Києва. Ця ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.
У прокуратурі наголошують, що відповідно до вимог земельного та водного законодавства, такі землі належать до земель водного фонду та є складовою екологічної мережі України, відносно них встановлено особливий режим використання та обмеження щодо забудови: «На вказаній земельній ділянці без належних правових підстав розміщено будівлю площею майже 450 кв. м, яка використовується як ресторан. Київська міська рада рішень про передачу земельної ділянки у власність або користування будь-яким фізичним чи юридичним особам не приймала, а речові права на земельну ділянку у встановленому законом порядку не оформлювалися».
Нагадаємо, прокуратура через суд домоглася скасування незаконної реєстрації права власності на нерухомість у парку «Муромець», тепер підприємство-порушник зобов'язане знести незаконну споруду та повернути землю місту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.
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