У Києві суд покарав адвокатку, яка вимагала у знайомого $30 тис. за вигадані послуги

Влітку 2024 року під час отримання першої частини суми у розмірі $12 тис. зловмисницю затримали «на гарячому»

Як з'ясувало слідство, адвокатка нічого не робила для допомоги знайомому, а просто планувала забрати гроші собі

До п'яти років позбавлення волі засудили столичну адвокатку, яка обіцяла за гроші «домовитися» з правоохоронцями про закриття кримінального провадження. Жінку визнали винною у шахрайстві та підбурюванні до надання хабаря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як довели прокурори у Святошинському районному суді, підсудна дізналася, що її знайомий перебуває у розшуку. Вона одразу запропонувала «вирішити питання»: за $30 тис. пообіцяла організувати зняття з розшуку та повне закриття справи, запевнивши, що передасть ці гроші слідчому поліції.

Клієнта здивувала надто висока сума. При цьому жодного офіційного договору про надання правової допомоги вони не підписували. Попри це, адвокатка почала психологічно тиснути на чоловіка. Вона запевняла, що процес закриття справи вже запущено, тому гроші потрібні терміново. Жінка навіть наполягала, щоб знайомий продав своє майно, а згодом – погодилася прийняти оплату частинами.

Адвокатку затримали влітку 2024 року під час отримання першої частини обумовленої суми $12 тис. фото: прокуратура України

Чоловік не витримав тиску і звернувся до правоохоронців. Як з'ясувало слідство, адвокатка взагалі нічого не робила для допомоги знайомому, а просто планувала забрати гроші собі.

Влітку 2024 року під час отримання першої частини суми у розмірі $12 тис. зловмисницю затримали «на гарячому». Суд визнав її винною і відправив за ґрати на п'яти років.

Нагадаємо, у Києві перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які під виглядом надання езотеричних послуг та онлайн-ворожіння виманювали гроші у людей. Дарницька окружна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт за статтею про масштабне шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України). Фігуранти створили в інтернеті сайти, де активно рекламували свої «надприродні» здібності та пропонували дистанційно вирішити будь-які життєві негаразди. Від клієнтів, які зазвичай перебували у скрутному психологічному стані, вимагалися лише фотографії та гроші.