На Харківщині змінено тривалість комендантської години

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Харківщині змінено тривалість комендантської години
Окрім комендантської години, Рада оборони обговорила безпекові заходи під час святкування Дня Державного прапора і Дня Незалежності України
фото з відкритих джерел

На Харківщині змінили тривалість комендантської години: рішення ухвалено на Раді оборони

Рада оборони Харківської області під головуванням начальника ХОВА Олега Синєгубова ухвалила рішення про зміну тривалості комендантської години в регіоні. Відповідно до нового рішення, комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00 і набуде чинності в ніч із 16 на 17 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську ОВА.

Це рішення не поширюється на ті громади області, де через безпекову ситуацію запроваджено місцеву посилену комендантську годину.

«Питання скорочення комендантської години неодноразово піднімали представники бізнесу. Ми детально розглянули цю пропозицію з Міністерством внутрішніх справ, Міноборони, СБУ та Мінекономіки. Впровадження такого рішення дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області», – зазначив Олег Синєгубов.

Окрім комендантської години, Рада оборони обговорила безпекові заходи під час святкування Дня Державного прапора і Дня Незалежності України, а також Дня міста-героя Харкова 23-24 серпня. Начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар зауважив, що правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

Також було розглянуто питання примусової евакуації родин з дітьми. Золочівська селищна військова адміністрація ініціює розширення зони евакуації, яка охопить село Одноробівка Богодухівського району. Через небезпечну ситуацію там потребують евакуації дві родини, в яких виховується п'ятеро дітей віком від 5 до 12 років.

Директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол зазначив, що евакуйованим нададуть усю необхідну допомогу: продовольчу, юридичну, психологічну, а за потреби – і тимчасове житло.

Нагадаємо, у липні правоохоронні органи розпочали низку досудових розслідувань за висновками Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Провадження стосуються зловживання службовим становищем, що призвело до розтрати понад 80 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції України за фактами, виявленими НАЗК у трьох випадках.

Посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА за попередньою змовою з постачальниками закупили фортифікаційні споруди за завищеною ціною. Збитки для бюджету склали понад 2,7 млн грн.

Теги: Харківщина комендантська година

