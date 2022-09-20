Вибухи у Запоріжжі: в області оголошена тривога

Окупанти запустили ракети із Чернігівщини

Сьогодні, 20 вересня, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «РБК Україна».

Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що російські окупанти запустили ракети із Чернігівської громади та району Токмака.

Нагадаємо, уранці 19 вересня російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Запоріжжю. Одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро.

Триває двісті дев’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.