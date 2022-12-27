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У Херсоні пролунали вибухи: повітряну тривогу в області не оголошували

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Херсоні пролунали вибухи: повітряну тривогу в області не оголошували
Окупанти продовжують обстрілювати Херсон
фото ілюстративне

У звільненому від рашистів Херсоні знову пролунали вибухи

У Херсоні сьогодні, 27 грудня, місцеві мешканці почули нові вибухи увечері. Повітряна тривога в області не оголошено. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхньою інформацією, причиною вибухів є черговий обстріл міста з ракетних систем залпового вогню.

При цьому представники місцевої влади поки що не підтверджують інформацію про удари росіян.

У Херсоні пролунали вибухи: повітряну тривогу в області не оголошували фото 1

Нагадаємо, 27 грудня у звільненому Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок. У закладі перебували породіллі.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

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Теги: росія війна вибух обстріл Херсон

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