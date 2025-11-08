РФ атакувала безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини

Внаслідок ударів по Одещині немає загиблих та постраждалих

Ввечері 7 листопада російські терористи атакували ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Одеської ОДА Олега Кіпера.

«Ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області», – написав Кіпер.

Як відомо, інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила.

«Главком» писав, що вдень, 7 листопада, російські окупанти вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одещини.

За словами глави ОВА Олега Кіпера, сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля.

У ніч проти 4 листопада Одеська область пережила дві хвилі масованих ударів російських дронів. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, попри активну роботу ППО, яка знищила більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. «Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання», – каже він.

Як повідомлялося, під атакою росіян опинилось Запоріжжя. Окупанти поцілили по обласному центру. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, пошкоджені приватні будинки та дитячий садок.

До слова, у ніч на 7 листопада російські терористичні війська завдали ударів по Чугуївській громаді на Харківщині. За попередніми даними, постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. Поблизу навчального закладу в Чугуєві, який обстріляли окупанти, пошкоджена низка приватних житлових будинків.