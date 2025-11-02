Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила по Чернігівщині безпілотниками, є пошкодження будинків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
РФ вдарила по Чернігівщині безпілотниками, є пошкодження будинків
фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки постраждалих немає

У ніч на 2 листопада російська окупаційна армія атакувала двома ударними БпЛА типу «Герань-2» Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Про це повідомив начальник місцевої районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, пише «Главком».

Селіверство розповів, що внаслідок російської атаки по житловому сектору є пошкодження різного ступеню будинків місцевих мешканців.

За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. 

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

Теги: вибух Чернігівщина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: з'явилися деталі події
9 жовтня, 00:17
РФ з початку війни втратила 23345 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 жовтня, 07:49
Ситуація на фронті 11 жовтня
Лінія фронту станом на 11 жовтня 2025. Зведення Генштабу
11 жовтня, 22:24
У центрі Дніпра стався вибух
Вибух у Дніпрі: підліток отримав поранення через боєприпас
13 жовтня, 04:13
Росія масовано атакує Кам'янське «шахедами»: є перебої зі світлом
Росія масовано атакує Кам'янське «шахедами»: є перебої зі світлом
23 жовтня, 01:19
Серед рятувальників ніхто не постраждав
Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл
11 жовтня, 09:10
Шамраївський гранітний кар’єр
На Білоцерківщині може бути чутно звуки вибухів
17 жовтня, 16:43
Дональд Трамп зайняв більш жортску позицію по відношенню до Росії під впливом держсекретаря Марко Рубіо
Атака на Україну, Європа тисне на Трампа: головне за ніч
25 жовтня, 05:54
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
26 жовтня, 08:19

Події в Україні

РФ вдарила по Чернігівщині безпілотниками, є пошкодження будинків
РФ вдарила по Чернігівщині безпілотниками, є пошкодження будинків
Росія атакувала Запоріжжя: є пошкодження, постраждалі, зникло світло
Росія атакувала Запоріжжя: є пошкодження, постраждалі, зникло світло
СБУ залучає подвійних агентів для викриття колаборантів, які працюють на ФСБ – The Telegraph
СБУ залучає подвійних агентів для викриття колаборантів, які працюють на ФСБ – The Telegraph
DeepState: Окупанти продовжують проникати в Покровськ
DeepState: Окупанти продовжують проникати в Покровськ
В окупованій Луганщині та на Курщині уражено підстанції
В окупованій Луганщині та на Курщині уражено підстанції
В окупованому Криму пролунали вибухи, виникла пожежа
В окупованому Криму пролунали вибухи, виникла пожежа

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua