РФ вдарила по Чернігівщині безпілотниками, є пошкодження будинків

Внаслідок російської атаки постраждалих немає

У ніч на 2 листопада російська окупаційна армія атакувала двома ударними БпЛА типу «Герань-2» Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Про це повідомив начальник місцевої районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, пише «Главком».

Селіверство розповів, що внаслідок російської атаки по житловому сектору є пошкодження різного ступеню будинків місцевих мешканців.

За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.