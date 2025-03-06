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У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня
Прогноз погоди на 6 березня
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У четвер, 6 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«6 березня синоптична ситуація в Україні не зазнає істотних змін: центр значної за площею області високого атмосферного тиску розташовуватиметься над Балканами, а своїм впливом вона охоплюватиме і нашу територію, зумовлюючи погоду без опадів», – йдеться у повідомленні.

Повітряними потоками західного напрямку до України надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Вітер при цьому в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, буде з поривами 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 12-17° тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8-13°.

У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°; в Києві вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

6 березня в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, пориви вітру 15-20 м/с. Це перший рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

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Теги: повітря вітер поради календар

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