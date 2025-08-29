Головна Країна Події в Україні
У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників

У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників
Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 9:55 у Києві була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривогу оголосили через загрозу ударних дронів. О 10:09 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Як повідомлялося, російська війська завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка. Поранений однорічний хлопчик. Зазначається, що медики надали дитині усю необхідну допомогу. Ворог поцілив по житловій забудові: зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

До слова, російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру, є поранені.

