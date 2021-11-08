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    У Карпатах розбився український бізнесмен

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    Друзі франківця зазначили, що похорон пройде 9 листопада - У Карпатах розбився український бізнесмен
    Друзі франківця зазначили, що похорон пройде 9 листопада
    фото Роман Івасишин/Facebook

    Трагічна подія сталася в урочищі Ялинкувате на Хустщині 6 листопада

    Відомий підприємець із Івано-Франківська Анатолій Рибак трагічно загинув у Карпатах, катаючись на квадроциклі. Транспортний засіб перекинувся та придавив чоловіка, травми виявилися несумісними з життям, повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

    Трагічна подія сталася в урочищі Ялинкувате на Хустщині 6 листопада.

    За даними гірських рятувальників, інформація про те, що у лісовій місцевості розбився чоловік, їм надійшла близько 15:55 у суботу. За вісім годин тіло доставили до села Нижній Студений та передали правоохоронним органам.

    У поліції ж уточнили, що загиблого спускали з урочища Ялинкувате біля села Новоселиця Хустського району. Як передає «24 канал», туди він доїхав лісом на квадроциклі, під час руху транспорт перекинувся та придавив його.

    У Прикарпаття Online зазначили, що йдеться про 44-річного підприємця Анатолія Рибака – засновника найбільшої мережі м'ясних магазинів на Прикарпатті ТМ «Рибак».

    Його друг Роман Івасишин у Facebook підтвердив інформацію, додавши, що з франківцем попрощаються 9 листопада у Будинку скорботи на вул. Ребета, 3 в Івано-Франківську.

    «Трагічно пішов із життя друг, товариш, натхненник, однодумець з багатьох питань, дуже сильний мотиватор Анатолій Рибак… Парастас відбудеться 08.11 о 19:00 у Будинку скорботи», – написав він.

    Нагадаємо, на Київщині бізнесмен помер після розбійного нападу на будинок.

    До слова, у Києві зарізали молодого спортсмена через українську мову.

    Також під Львовом на Porsche розбився син відомого бізнесмена.

    Раніше повідомлялося, у дорожньо-транспортній пригоді на Київщині загинув український бізнесмен і волонтер Володимир Слабовський.

    Теги: ДСНС волонтер бізнес Івано-Франківщина смерть Facebook
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    У Карпатах розбився український бізнесмен