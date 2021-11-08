У Карпатах розбився український бізнесмен

Трагічна подія сталася в урочищі Ялинкувате на Хустщині 6 листопада

Відомий підприємець із Івано-Франківська Анатолій Рибак трагічно загинув у Карпатах, катаючись на квадроциклі. Транспортний засіб перекинувся та придавив чоловіка, травми виявилися несумісними з життям, повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

Трагічна подія сталася в урочищі Ялинкувате на Хустщині 6 листопада.

За даними гірських рятувальників, інформація про те, що у лісовій місцевості розбився чоловік, їм надійшла близько 15:55 у суботу. За вісім годин тіло доставили до села Нижній Студений та передали правоохоронним органам.

У поліції ж уточнили, що загиблого спускали з урочища Ялинкувате біля села Новоселиця Хустського району. Як передає «24 канал», туди він доїхав лісом на квадроциклі, під час руху транспорт перекинувся та придавив його.

У Прикарпаття Online зазначили, що йдеться про 44-річного підприємця Анатолія Рибака – засновника найбільшої мережі м'ясних магазинів на Прикарпатті ТМ «Рибак».

Його друг Роман Івасишин у Facebook підтвердив інформацію, додавши, що з франківцем попрощаються 9 листопада у Будинку скорботи на вул. Ребета, 3 в Івано-Франківську.

«Трагічно пішов із життя друг, товариш, натхненник, однодумець з багатьох питань, дуже сильний мотиватор Анатолій Рибак… Парастас відбудеться 08.11 о 19:00 у Будинку скорботи», – написав він.

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