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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:44 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого Росія скинула на десятиповерхівку у Херсоні керовану авіабомбу. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з першого по 10 поверх одного з підʼїздів.

Так, у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни атакували безпілотниками столицю. Також ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки міста Одеса. Через ворожу атаку виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі. 

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Теги: тривога

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