У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 17:03 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:22 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, Російська Федерація масовано атакувала українську газову інфраструктуру. Десятки дронів били по об’єктах «Нафтогазу», є руйнування.

До слова, у столиці триває ліквідація наслідків комбінованого ворожого удару, завданого російськими окупантами у ніч на 21 липня.