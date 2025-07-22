У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Громадяни можуть виходити з укриття
Станом на 17:03 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:22 тривогу було скасовано.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, Російська Федерація масовано атакувала українську газову інфраструктуру. Десятки дронів били по об’єктах «Нафтогазу», є руйнування.
До слова, у столиці триває ліквідація наслідків комбінованого ворожого удару, завданого російськими окупантами у ніч на 21 липня.
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