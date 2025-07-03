У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Тривогу оголошено через загрозу ударних БпЛА

У Києві та низці областей України о 17:16 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих БпЛА.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – наголошує КМВА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе.