В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу

Сирени лунали в усіх областях

В Україні ввечері 4 січня було оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени лунали в усіх областях через зліт МіГ-31К. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує «Главком».

Повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

О 19:40 в усіх областях почали лунати відбої.

Нагадаємо, триває 1411-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Під час розбору завалів на місці влучання рятувальники виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. Пізніше рятувальники виявили рештки ще двох жертв на місці нещодавньої ворожої атаки в Харкові. Таким чином, після проведення пошукових робіт на місці влучання кількість загиблих збільшилася до чотирьох осіб. Рятувальна операція триває.