Повітряна тривога тривала понад сім годин

Ворог протягом усієї ночі атакував Україну

Пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

Уночі 31 липня тривога поширилася на всю Україну. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з Астрахані та загрозу застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал».

Станом на 6:10 у Києві та низці областей оголошено відбій. Для деяких областей загроза зберігається.

Карта тривог має такий вигляд:

Під час тривоги на Київщині, і зокрема на підступах до Києва, працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Роботу ППО було чути Києві.