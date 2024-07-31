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Повітряна тривога тривала понад сім годин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Повітряна тривога тривала понад сім годин
фото: glavcom.ua

Ворог протягом усієї ночі атакував Україну

Пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

Уночі 31 липня тривога поширилася на всю Україну. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з Астрахані та загрозу застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал».

Станом на 6:10 у Києві та низці областей оголошено відбій. Для деяких областей загроза зберігається.

Карта тривог має такий вигляд: 

Повітряна тривога тривала понад сім годин фото 1

Під час тривоги на Київщині, і зокрема на підступах до Києва, працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Роботу ППО було чути Києві.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: укриття

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