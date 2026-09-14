Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадянам можна покинути із укриттів

У Києві о 17:36 було оголошено дронову небезпеку. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу російських БпЛА. 

У Києві оголошено було жовтий рівень загрози. Станом на 18:04 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Тривоги у Києві
11 вересня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 17:36 18:04 27 хв.

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1662-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Читайте також:

Теги: укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 44 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 44 хвилини
25 серпня, 00:43
Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин
30 серпня, 00:41
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:04
У Києві чутно вибухи, працює ППО
20 серпня, 17:15
Дим у районі стадіону імені Валерія Лобановського
Дим над стадіоном Лобановського у Києві: що з ареною після ворожої атаки (відео)
27 серпня, 11:21
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала понад годину
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала понад годину
27 серпня, 16:15
«Укрзалізниця» повідомила, що ситуація поступово стабілізується, а відставання рейсів від графіка скорочується
Поїзди по всій Україні вибилися з графіка: затримки сягнули 10 годин
28 серпня, 09:44
Укриття парламенту обладнали для роботи 368 нардепів та електронного голосування
Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
1 вересня, 15:02
Повітряна тривога в столиці тривала понад три години
Повітряна тривога в столиці тривала понад три години
9 вересня, 02:53
У Києві чутно роботу ППО
Ворожий дрон пошкодив «швидку», яка прямувала на виклик у Києві (оновлено)
11 вересня, 13:20

Події в Україні

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська
Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська
Зеленський розповів, коли Рада розгляне звільнення Руслана Кравченка
Зеленський розповів, коли Рада розгляне звільнення Руслана Кравченка
Підозра директору НАБУ, відсторонення генпрокурора та удар по Прилуках: Головне за 14 вересня 2026
Підозра директору НАБУ, відсторонення генпрокурора та удар по Прилуках: Головне за 14 вересня 2026
Руслан Кравченко оприлюднив матеріали про діяльність НАБУ та САП
Руслан Кравченко оприлюднив матеріали про діяльність НАБУ та САП
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua