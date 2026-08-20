У Києві чутно вибухи, працює ППО

Мешканців закликали перебувати в укриттях

У столиці чути звуки вибухів. За даними моніторингових каналів у місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє «Главком».

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:04. У Повітряних силах та моніторингових пабліках попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів у напрямку Києва.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1639-й день повномасштабної війни в Україні.