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Ворожий дрон пошкодив «швидку», яка прямувала на виклик у Києві (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворожий дрон пошкодив «швидку», яка прямувала на виклик у Києві (оновлено)
У Києві чутно роботу ППО
фото: glavcom.ua

Містян закликають залишатися в безпечних місцях до офіційного відбою та дотримуватися інформаційної тиші

Столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників – це вже третя повітряна тривога в Києві від початку доби. У кількох районах міста чути роботу сил протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – повідомив міський голова Віталій Кличко.

Містян закликають залишатися в безпечних місцях до офіційного відбою та дотримуватися інформаційної тиші.

Оновлено о 12:53

«Під час атаки БпЛА вдень на столицю пошкоджений автомобіль швидкої, який прямував на виклик. Медики не постраждали», – повідомив Кличко. 

Оновлено о 12:59

«У Подільському районі влучання в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце.», – написав Кличко

Оновлено о 13:16

«У Подільському районі, де БпЛА влучив в офісну будівлю, загоряння та руйнування на рівні 4 поверху. У поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа», – уточнив мер Києва.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки на заправні станції столиці загинули двоє людей. Обидва постраждалі померли в лікарні від важких травм. Загалом від ранкового обстрілу АЗС у двох районах Києва постраждали шість людей.

Раніше Кличко повідомляв, що в Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий. Також, за словами мера столиці,  в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території.

До слова, внаслідок чергового удару російських військ по Києву у ніч проти 11 вересня поранення отримали семеро людей. Крім того, у кількох районах столиці зафіксовано руйнування та пожежі. У Дніпровському районі під обстріл потрапив дев'ятиповерховий житловий будинок. Зайнявся фасад будівлі з першого по п'ятий поверхи, а також квартира на другому поверсі. 

Теги: Віталій Кличко тривога

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