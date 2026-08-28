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Поїзди по всій Україні вибилися з графіка: затримки сягнули 10 годин

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Поїзди по всій Україні вибилися з графіка: затримки сягнули 10 годин
«Укрзалізниця» повідомила, що ситуація поступово стабілізується, а відставання рейсів від графіка скорочується
фото: «Укрзалізниця»

Через тривалі повітряні тривоги залізничники змушені були коригувати рух, а для пасажирів затриманих рейсів відкрили безкоштовні зали очікування

Після масованої російської атаки та численних повітряних тривог поїзди по всій Україні рухаються зі значними затримками. Відставання окремих рейсів від графіка сягнуло 5-10 годин, однак залізничники поступово скорочують затримки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Причиною масштабного зміщення графіків стали російські атаки та часті повітряні тривоги. Водночас в «Укрзалізниці» повідомили, що ситуація поступово стабілізується, а відставання рейсів від графіка скорочується. 

Поїзди по всій Україні вибилися з графіка: затримки сягнули 10 годин фото 1
фото: «Укрзалізниця»
Поїзди по всій Україні вибилися з графіка: затримки сягнули 10 годин фото 2
фото: «Укрзалізниця»
Поїзди по всій Україні вибилися з графіка: затримки сягнули 10 годин фото 3
фото: «Укрзалізниця»

Для пасажирів, які через затримки змушені годинами чекати на свої поїзди, компанія безкоштовно відкрила зали очікування на вокзалах.

Крім того, пасажирам та залізничникам організували харчування. Допомогу одночасно координували в Києві, Полтаві, Знам'янці, Хмельницькому, Шепетівці, Львові, Тернополі, Рівному, Ніжині, Конотопі та інших містах. Залізничники продовжують працювати над поверненням руху до звичного графіка.

Нагадаємо, російські війська застосовують тактику запуску невеликої кількості реактивних безпілотників окремими хвилями, щоб якомога довше підтримувати повітряну загрозу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що противник таким чином намагається паралізувати Київ, виснажувати українську протиповітряну оборону та населення.

Замість одночасного застосування великої кількості реактивних безпілотників російські війська розтягують запуски в часі. Поява нових груп дронів призводить до повторного виникнення загрози та оголошення нових повітряних тривог.

Напередодні, 27 серпня, у Києві зафіксували абсолютний антирекорд за кількістю тривог протягом однієї доби від початку повномасштабного вторгнення. Сигнал повітряної небезпеки у столиці оголошували 13 разів, а загальна тривалість тривог становила 872 хвилини – майже 15 годин.

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Теги: Укрзалізниця потяг тривога

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