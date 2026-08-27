У центрі Києва видно дим над стадіоном «Динамо», сили ППО відбивають атаку дронів
Офіційного підтвердження від міської влади та екстрених служб поки немає
У четвер, 27 серпня, під час чергової повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над столицею. Про це повідомляє «Главком».
У соціальних мережах та місцевих ЗМІ поширюють фото , на яких видно густий дим у районі стадіону імені Валерія Лобановського.
Наразі очікується офіційне підтвердження від міської влади та екстрених служб щодо місця падіння уламків і можливих руйнувань чи постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.
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