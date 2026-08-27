У центрі Києва видно дим над стадіоном «Динамо», сили ППО відбивають атаку дронів

Офіційного підтвердження від міської влади та екстрених служб поки немає

У четвер, 27 серпня, під час чергової повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над столицею. Про це повідомляє «Главком».

У соціальних мережах та місцевих ЗМІ поширюють фото , на яких видно густий дим у районі стадіону імені Валерія Лобановського.

Наразі очікується офіційне підтвердження від міської влади та екстрених служб щодо місця падіння уламків і можливих руйнувань чи постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.