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У центрі Києва видно дим над стадіоном «Динамо», сили ППО відбивають атаку дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У центрі Києва видно дим над стадіоном «Динамо», сили ППО відбивають атаку дронів
Дим у районі стадіону імені Валерія Лобановського
фото: соцмережі

Офіційного підтвердження від міської влади та екстрених служб  поки немає

У четвер, 27 серпня, під час чергової повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над столицею. Про це повідомляє «Главком».

У соціальних мережах та місцевих ЗМІ поширюють фото , на яких видно густий дим у районі стадіону імені Валерія Лобановського.

Наразі очікується офіційне підтвердження від міської влади та екстрених служб щодо місця падіння уламків і можливих руйнувань чи постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.

Теги: тривога обстріл дрон Київ

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