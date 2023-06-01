У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У Києві та області о 2:49 залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека оголошена в низці східних та північних областей. Моніторингові канали повідомляють про пуски зенітно-ракетних комплексів С-300 у бік Харківщини, ракетну загрозу з північного сходу та повітряні цілі в напрямку Києва та області.

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Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 4:55:

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Нагадаємо, завершилася 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.