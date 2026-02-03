Головна Гроші Особисті фінанси
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців
Президент обговорив із главою уряду нові програми допомоги людям, які потерпають від суворої зими
Глава держави наголосив, що влада має працювати максимально ефективно, щоб полегшити людям проходження зимового періоду

Урядові програми підтримки українців працюють: 17,8 млн громадян скористалися «Зимовою підтримкою». Наразі триває робота над новими програмами. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

«Стартували програми, які можуть підтримати малий бізнес та ФОПів у цей час. Це зокрема програма на обслуговування купівлі генераторів і палива. Тільки за перший день цієї програми сьогодні вже 4 тис. заявок», – зазначив він.

Глава держави повідомив про масштабування програми «Пакунок тепла». За його словами, найближчими днями в регіонах, де найскладніше, роздадуть щонайменше 30 тис. таких пакунків.

«Стартували й кредити під 0 % на купівлю генераторів. Спрацювала програма підтримки найбільш незахищених соціальних груп – 374 тис. українців отримали допомогу по 6,5 тис. грн. Будуть і інші програми підтримки – сьогодні обговорили це з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Всі мають працювати максимально, щоб полегшити людям цей зимовий надзвичайний час: і центральна влада, і влада в регіонах, і громади, і бізнес. І, звісно, розраховуємо, що партнери не залишаться осторонь», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, за першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на фінансову допомогу в межах програми «Енергодопомога ФОП». Ще понад 9 000 заявок в процесі оформлення.

Як повідомлялося, починаючи з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

До слова, українці оформили понад 170 тис. квитків безкоштовних квитків у межах програми «3000 км Україною». Загальна протяжність поїздок за цими квитками сягає близько 80 млн км.

