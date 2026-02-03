Зеленський анонсував нові програми підтримки українців

Глава держави наголосив, що влада має працювати максимально ефективно, щоб полегшити людям проходження зимового періоду

Урядові програми підтримки українців працюють: 17,8 млн громадян скористалися «Зимовою підтримкою». Наразі триває робота над новими програмами. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

«Стартували програми, які можуть підтримати малий бізнес та ФОПів у цей час. Це зокрема програма на обслуговування купівлі генераторів і палива. Тільки за перший день цієї програми сьогодні вже 4 тис. заявок», – зазначив він.

Глава держави повідомив про масштабування програми «Пакунок тепла». За його словами, найближчими днями в регіонах, де найскладніше, роздадуть щонайменше 30 тис. таких пакунків.

«Стартували й кредити під 0 % на купівлю генераторів. Спрацювала програма підтримки найбільш незахищених соціальних груп – 374 тис. українців отримали допомогу по 6,5 тис. грн. Будуть і інші програми підтримки – сьогодні обговорили це з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Всі мають працювати максимально, щоб полегшити людям цей зимовий надзвичайний час: і центральна влада, і влада в регіонах, і громади, і бізнес. І, звісно, розраховуємо, що партнери не залишаться осторонь», – пояснив Зеленський.

Зеленський: Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів.



Нагадаємо, за першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на фінансову допомогу в межах програми «Енергодопомога ФОП». Ще понад 9 000 заявок в процесі оформлення.

Як повідомлялося, починаючи з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

До слова, українці оформили понад 170 тис. квитків безкоштовних квитків у межах програми «3000 км Україною». Загальна протяжність поїздок за цими квитками сягає близько 80 млн км.