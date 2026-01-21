Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
фото: mindev.gov.ua (ілюстративне)

Уряд виділив понад 2,5 млрд грн на обладнання мобільної розподільної генерації для територіальних громад

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про деякі питання забезпечення територіальних громад обладнанням мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Виділити Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури (для обласних державних  адміністрацій (обласних військових адміністрацій) 2 556 994,2 тис. гривень на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, для закупівлі обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад», – йдеться у розпоряджені.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, у межах роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Києві та Київській області триває посилення столиці додатковими джерелами розподіленої генерації за підтримки громад та міжнародних партнерів.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Кабмін енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місцях ворожих ударів у Чернігові тривають аварійно-відновлювальні роботи
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
24 грудня, 2025, 15:22
Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю
Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю
27 грудня, 2025, 00:58
Лікарка особливо зауважила, що ні в якому разі не можна дозволяти лікам замерзати
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
5 сiчня, 08:30
Цьогоріч норвезький уряд планує виділити Україні $8,4 млрд допомоги
Норвегія виділяє $400 млн для України
12 сiчня, 12:46
Колишня очільниця Міненерго каже, що наявність світла – це «вже велике досягнення»
«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення
19 сiчня, 21:55
Компанії Notus Energy та Horizon Capital домовилися про фінансування спільного проєкту з будівництва вітропарку в Одеській області
На Одещині зʼявиться потужний вітропарк: укладено угоду
Вчора, 21:03

Політика

Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
Буданов за рівнем довіри українців практично зрівнявся із Залужним, – рейтинг КМІС
Буданов за рівнем довіри українців практично зрівнявся із Залужним, – рейтинг КМІС
Зеленський про візит у Давос: Нікому не потрібні розмови без результатів
Зеленський про візит у Давос: Нікому не потрібні розмови без результатів
Глава держави розкритикував роботу Повітряних сил та пообіцяв висновки
Глава держави розкритикував роботу Повітряних сил та пообіцяв висновки
Буданов дав обережний прогноз щодо завершення війни
Буданов дав обережний прогноз щодо завершення війни
Німеччина візьме участь в проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів – Федоров
Німеччина візьме участь в проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів – Федоров

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua