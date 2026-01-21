Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн

Уряд виділив понад 2,5 млрд грн на обладнання мобільної розподільної генерації для територіальних громад

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про деякі питання забезпечення територіальних громад обладнанням мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Виділити Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури (для обласних державних адміністрацій (обласних військових адміністрацій) 2 556 994,2 тис. гривень на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, для закупівлі обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад», – йдеться у розпоряджені.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, у межах роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Києві та Київській області триває посилення столиці додатковими джерелами розподіленої генерації за підтримки громад та міжнародних партнерів.

