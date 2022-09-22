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Зеленський поспілкувався зі звільненими з полону командирами-«азовцями»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський поспілкувався зі звільненими з полону командирами-«азовцями»

Спілкування відбувалося у відеоформаті.

Президент Володимир Зеленський привітав командирів з полку Азов із поверненням з російського полону та подякував усім причетним до підготовки й проведення операції обміну. Спілкування відбувалося у відеоформаті.

П'ять азовців наразі перебувають у Туреччині разом з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

«Вітаю вас, наших хлопців, наших героїв, із поверненням. Радий бачити кожного після того, як ми були тільки на телефонному зв’язку. Надзвичайно пишаємося тим, що ви зробили для нашої держави. Пишаємося кожним із вас», – сказав Зеленський під час відеовключення зі звільненими захисниками «Азовсталі».

Глава держави запевнив, що нині в Туреччині вони в безпеці, а наступний крок – це їхнє повернення на Батьківщину.

Президент розповів, що нинішню операцію зі звільнення військовополонених готували довго й старанно.

Зеленський висловив подяку президенту Туреччини, а також усім, хто займався цим питанням з українського боку, зокрема керівнику Офісу президента Андрію Єрмак, начальнику ГУР Кирилу Буданову, керівнику СБУ Василю Малюку, голові ФДМУ Рустему Умерову, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, а також Дмитру Усову та Дмитру Лубінцю.

«Дякую вам, хлопці. Я вважаю, що це справді велика перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства. А головне – для родин наших захисників, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці», – підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що, за наявною в нього інформацією, багато полонених були приречені на смертну кару, тож звільнення врятувало їм життя.

Він також зазначив, що Україна пам’ятає про всіх своїх громадян і намагатиметься врятувати кожного українця.

«Ми зробимо все, щоб урятувати всіх, хто перебуває в російському полоні. Ми цінуємо кожне життя! Цим ми відрізняємося від ворога», – підкреслив Зеленський.

«Слава Україні! Пане президенте, у нас все добре, стан здоров’я задовільний. Дякую вам і всій команді», – звернувся командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

Теги: звільнення перемога президент росія Україна Володимир Зеленський

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