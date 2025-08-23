Головна Країна Події в Україні
У Конотопі прогриміла серія вибухів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Конотопі прогриміла серія вибухів
Дрони атакували Конотоп
Інформацію про постраждалих буде надано згодом

У ніч на 23 серпня Конотоп зазнав чергової атаки дронів-камікадзе. Наслідки повідомив мер міста Артем Семеніхін, передає «Главком».

За словами міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, бойова частина одного з дронів могла важити не менше 90 кг.

«Вибухи дуже сильні», – повідомив Семеніхін у Telegram. Станом на 1:16 ночі вже було організовано роботу гуманітарного штабу, який почне діяти з 8:00 ранку саме в районі ураження.

Інформацію про постраждалих, за словами Семеніхіна, буде надано згодом.

Він також попередив про високу ймовірність повторних атак упродовж ночі – до десяти дронів типу «шахед», з імовірністю понад 90%. Одне з влучань зафіксоване в районі Недригайлова.

Нагадаємо, увечері 22 серпня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ.

За повідомленням міськради, буквально за годину у місті пролунало більше ніж 30 вибухів.

«У період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську», йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: Конотоп обстріл

