Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Краматорськ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли Краматорськ
Десятки вибухів пролунали у Краматорську
фото з відкритих джерел

У місті пролунало більше ніж 30 вибухів

Увечері російські окупанти обстріляли місто Краматорськ. Міська рада повідомила подробиці, передає «Главком».

За повідомленням міськради, буквально за годину у місті пролунало більше ніж 30 вибухів.

«У період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську», йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі загроза обстрілів зберігається. Влада закликала громадян перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, з початку доби 22 серпня російська терористична армія завдала серії ударів по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та інфраструктура.

До слова, у ніч на 22 серпня Чугуївська громада Харківської області опинилась під ударами російських дронів. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: обстріл Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час операції воїни виявили та знешкодили декілька груп «прапороносців»
Спецпризначенці ГУР на Донеччині зупинили просування окупантів (відео)
Вчора, 11:42
Подекуди запізнення потягів очікуються на три години й більше
Атака РФ спричинила затримку потягів до Києва: зміни в розкладі
21 серпня, 11:07
Дрони атакували Сумщину
Ворог атакував Сумщину: є поранені
19 серпня, 23:48
Результати обох операцій уточнюються
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Сизрані: подробиці нічної операції ЗСУ
15 серпня, 10:48
Ворог атакував Харків
Ворог атакував «шахедами» Харків
8 серпня, 01:05
Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області
За добу ДТЕК повернув світло 210 тис. домогосподарств після обстрілів
3 серпня, 17:46
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки по столиці
«Атака була дуже підлою». Зеленський назвав особливість нічного удару по Києву
31 липня, 13:09
Ворог атакував дронами Сумщину
Росія вдарила по Сумщині: є жертва
25 липня, 04:38
Ситуація з водою на ТОТ стрімко погіршується
Водна криза на окупованій Донеччині сягнула критичного рівня
23 липня, 13:17

Події в Україні

У Конотопі прогриміла серія вибухів
У Конотопі прогриміла серія вибухів
Окупанти обстріляли Краматорськ
Окупанти обстріляли Краматорськ
На Полтавщині буревій залишив без світла тисячі мешканців
На Полтавщині буревій залишив без світла тисячі мешканців
Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу
Візит генсека НАТО в Україну, нова допомога від ЄС. Головне за 22 серпня
Візит генсека НАТО в Україну, нова допомога від ЄС. Головне за 22 серпня
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5628
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5056
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4387
Reuters: Путін висунув нові умови миру
3927
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua