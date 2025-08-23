Окупанти обстріляли Краматорськ

У місті пролунало більше ніж 30 вибухів

Увечері російські окупанти обстріляли місто Краматорськ. Міська рада повідомила подробиці, передає «Главком».

За повідомленням міськради, буквально за годину у місті пролунало більше ніж 30 вибухів.

«У період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську», йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі загроза обстрілів зберігається. Влада закликала громадян перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, з початку доби 22 серпня російська терористична армія завдала серії ударів по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та інфраструктура.

До слова, у ніч на 22 серпня Чугуївська громада Харківської області опинилась під ударами російських дронів. Інформація про постраждалих не надходила.