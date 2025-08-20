Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є жертви
Росіяни свідомо цілили по місцевому ринку
фото: Telegram/Вадим Філашкін

Відомо про щонайменше трьох загиблих та чотирьох поранених

Російська армія запустила по місту Костянтинівка Донецької області вісім ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, окупанти свідомо цілили по місцевому ринку. Обстрілами пошкоджено 15 торгових павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, крамницю, дві автівки та лінію електропередачі. Нині відомо про щонайменше трьох загиблих та чотирьох поранених.

7 фото
На весь екран
Унаслідок ударів пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури
фото: Telegram/Вадим Філашкін

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російська терористична армія знову атакувала Україну. Президент Володимир Зеленський назвав це «демонстративними ударами» і закликав партнерів запровадити нові санкції і мита проти РФ.

Як відомо, росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів по Україні.

Раніше російські окупаційні війська завдали авіаударів по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого постраждали цивільні.

До слова, російські загарбники посилюють тиск на півночі Донеччини, а саме на Лиманському напрямку. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Читайте також:

Теги: Донеччина Костянтинівка обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головком повідомив, що ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості Сил оборони
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
Сьогодні, 15:26
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:37
Сьогодні Трамп із Зеленським та кількома європейськими лідерами провели онлайн-зустріч
Зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. Головне за 13 серпня
13 серпня, 20:48
Ворог окупував ще два села на Донеччині – DeepState 
Ворог окупував ще два села на Донеччині – DeepState 
9 серпня, 00:15
Росія вдарила по Краматорську 31 липня
Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла 
5 серпня, 04:59
Рятувальники цілодобово працюють над розбиранням завалів
У Сумах оголошено день жалоби за загиблими у Києві
1 серпня, 09:12
Зруйнований російськими військами Часів Яр на Донеччині
Росіяни окупували Часів Яр? Заява ЗСУ
31 липня, 15:41
Квартира Березовця постраждала від дії вибухової хвилі
Військовий Березовець повідомив, що обстріл пошкодив його квартиру в Києві
31 липня, 15:05
Наслідки обстрілу Сум
Атака на Суми: є постраждалі, пошкоджені будинки
22 липня, 00:39

Події в Україні

Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є жертви
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є жертви
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
В Україні масштабна тривога тривала 25 хвилин
В Україні масштабна тривога тривала 25 хвилин
Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці
Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням
На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2311
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1963
Припинення вогню не буде. Що далі?
1880
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1707
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі

Новини

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Сьогодні, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua