Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є жертви

Відомо про щонайменше трьох загиблих та чотирьох поранених

Російська армія запустила по місту Костянтинівка Донецької області вісім ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, окупанти свідомо цілили по місцевому ринку. Обстрілами пошкоджено 15 торгових павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, крамницю, дві автівки та лінію електропередачі. Нині відомо про щонайменше трьох загиблих та чотирьох поранених.

Унаслідок ударів пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури фото: Telegram/Вадим Філашкін

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російська терористична армія знову атакувала Україну. Президент Володимир Зеленський назвав це «демонстративними ударами» і закликав партнерів запровадити нові санкції і мита проти РФ.

Як відомо, росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів по Україні.

Раніше російські окупаційні війська завдали авіаударів по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого постраждали цивільні.

До слова, російські загарбники посилюють тиск на півночі Донеччини, а саме на Лиманському напрямку. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.