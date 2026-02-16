Головна Країна Події в Україні
Через удар РФ Конотоп залишився без світла, знищено інфраструктурний об’єкт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Через удар РФ Конотоп залишився без світла, знищено інфраструктурний об’єкт
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обійшлося без загиблих та постраждалих

Увечері 15 лютого російські окупаційні війська здійснили балістичну атаку на Конотоп у Сумській області, унаслідок чого було знищено об’єкт інфраструктури. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, пише «Главком».

За словами мера, обійшлося без загиблих та постраждалих. Подробиць обстрілу Семеніхін не надав, коротко написавши: «Скажу лише, що у нас без жертв та постраждалих і знищено об’єкт інфраструктури міста…Решту не коментуватиму…»

Згодом він зазначив, що через атаку місто залишилося без електропостачання, енергосистему тимчасово перевели на роботу від генераторів.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого російські окупанти атакували Конотоп на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти інфраструктури. 

обстріл Конотоп

