У Криму повністю припинено продаж палива на АЗС

Аксьонов заявив про припинення продажу пального

В окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так званого главу окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

«Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо продаватиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – йдеться у повідомленні.

❗️У Криму припинено постачання палива на АЗС: відтепер заправитися зможуть лише автомобілі так званих «держслужб»



Про нові обмеження заявив гауляйтер півострова Сергій Аксьонов. Для звичайних водіїв продаж пального повністю заблоковано – на місцевих заправках його не відпускають… pic.twitter.com/z9psbVmsR8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Напередодні повідомлялося, що зранку 21 червня в Севастополі припинили продаж бензину за раніше виданими талонами.

Нагадаємо, паливна криза в Росії охоплює все нові регіони, змушуючи місцеву владу вдаватися до тотальної цензури. Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков зобов'язав підконтрольні медіа штучно занижувати рівень тривоги серед населення та створювати ілюзію «стабільності».

Як повідомлялося, ціни на бензин у Росії прискорюються п'ятий тиждень поспіль і досягли рекордного темпу зростання з 2018 року – тоді як влада вирішила скоротити обов'язкові продажі пального на відкритому ринку, щоб зарезервувати його для аграріїв, силовиків і держустанов.

Раніше російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам постачати на внутрішній ринок бензин і дизельне паливо зі значно вищим вмістом сірки, ніж передбачають чинні екологічні стандарти. Ввідповідне рішення уряд РФ ухвалив ще восени 2025 року, а в травні 2026-го продовжив його дію на невизначений термін