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Керівник ОСББ розповів, як мешканці багатоповерхівки за три роки залучили понад 15 млн грн на модернізацію будинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Керівник ОСББ розповів, як мешканці багатоповерхівки за три роки залучили понад 15 млн грн на модернізацію будинку
Валерій Пиндик: «Єдиний варіант щось змінити у своєму будинку – створити ОСББ»
фото: glavcom.ua
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До створення ОСББ будинок перебував у критичному стані

Мешканці 17-поверхового будинку на вулиці Григорія Кочура, 19/1 у Солом’янському районі Києва за останні три роки залучили понад 15 млн грн на модернізацію житла. Про це в коментарі «Главкому» розповів керівник Асоціації «ОСББ Солом’янського району міста Києва» та керуючий справами ОСББ «Наша оселя 19/1» Валерій Пиндик.

Кошти вдалося отримати завдяки поєднанню власних внесків співвласників, міських програм підтримки та державних механізмів енергоефективності.

За словами Пиндика, до створення ОСББ будинок перебував у критичному стані: мешканці п’ять років жили без гарячої води, комунікації практично не ремонтувалися, а ліфти часто не працювали. «Скарги та звернення в ЖЕК та різні інстанції нічим не закінчувалися. Це стало підставою для того, щоб розпочати зміни», – зазначив Пиндик.

ОСББ було створене восени 2023 року. Першим кроком стало придбання генератора для забезпечення роботи насосів опалення та холодного водопостачання під час відключень електроенергії. Необхідну суму мешканці зібрали менш ніж за два тижні.

Після запуску генератора у будинку відновилася подача води та стабільна робота системи опалення. Однак значні витрати на пальне та обслуговування обладнання спонукали співвласників шукати більш економічне рішення.

У 2024 році в будинку встановили сонячну електростанцію потужністю 100 кВт вартістю 950 тис. грн. Для реалізації проєкту ОСББ отримало пільгову позику від Револьверного фонду Києва. Згодом частину витрат компенсував Фонд енергоефективності за програмою «ГрінДІМ», виплативши понад 520 тис. грн. Завдяки цьому термін повернення позики вдалося скоротити з п’яти до двох років.

Наступним етапом стала модернізація ліфтового господарства за міською програмою співфінансування. У будинку оновили двигуни, редуктори, електроніку та кабіни обох ліфтів. Після реконструкції споживання електроенергії одним ліфтом скоротилося майже в чотири рази – з 20 до 5,5 кВт на годину.

Крім того, новостворене ОСББ отримало від міста одноразову безоплатну фінансову допомогу в розмірі 1,5 млн грн. За ці кошти частково замінили вікна та двері у місцях загального користування. Згодом завдяки програмі співфінансування «70 на 30» вдалося завершити заміну вікон і дверей, а також утеплити трубопроводи систем опалення та водопостачання.

Для зменшення споживання електроенергії у під’їздах встановили світильники з датчиками руху, що дозволило суттєво скоротити витрати на освітлення місць загального користування.

На початку 2026 року ОСББ реалізувало ще один етап модернізації – за державною програмою «СвітлоДІМ» було придбано інвертори та акумулятори для сонячної електростанції. Це дозволило використовувати генератор як резервне джерело для підзарядки акумуляторів у разі тривалих відключень електроенергії.

За словами Валерія Пиндика, починаючи з осені 2023 року мешканці вклали в розвиток будинку понад 1 млн грн власних коштів, а загальний обсяг залученого фінансування через державні та міські програми перевищив 15 млн грн.

Надалі в ОСББ планують встановити індивідуальні обчислювачі тепла на батареях, провести ремонти під’їздів та підготуватися до найбільш масштабного проєкту – утеплення фасаду будинку.

Нагадаємо, в Україні планують запустити електронну систему «Наш Дім», де власники квартир матимуть актуальну інформацію про своє житло, а також зможуть брати участь у зборах і голосуваннях онлайн. Систему «Наш Дім» планують запустити протягом двох років. Там буде зібрана вся інформація про багатоквартирні будинки та діяльність ОСББ. 

До слова, «Дія» запустила нову послугу. Тепер українці зможуть подавати заявки на отримання коштів для купівлі генераторів у багатоквартирні будинки через застосунок. Крім генераторів нова ініціатива передбачає купівлю обладнання для автономного опалення, водопостачання або роботи ліфтів у багатоквартирних будинках.

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Теги: опалення ОСББ Київ фінансування водопостачання будинок робота пальне генератор

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