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Бензин у Росії б'є цінові рекорди – влада ділить пальне для своїх

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Бензин у Росії б'є цінові рекорди – влада ділить пальне для своїх
Черги на російських заправках стали звичним явищем після ударів по НПЗ
фото ілюстративне

Росстат: з початку року бензин подорожчав на 6,61% – удвічі швидше, ніж у будь-який рік від початку повномасштабної війни

Ціни на бензин у Росії прискорюються п'ятий тиждень поспіль і досягли рекордного темпу зростання з 2018 року – тоді як влада вирішила скоротити обов'язкові продажі пального на відкритому ринку, щоб зарезервувати його для аграріїв, силовиків і держустанов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс» та дані Росстату.

Рекордне здорожчання з 2018 року

За тиждень з 9 по 15 червня бензин на російських заправках подорожчав на 0,95%, за перші два тижні червня – на 1,93%, що вдвічі більше, ніж за весь травень (0,85%). З початку року по 15 червня ціни на пальне зросли на 6,61% – удвічі швидше, ніж за ті самі дати у 2025, 2024, 2023 і 2022 роках.

Місячний темп зростання цін на бензин аналітики оцінюють у 3,93% – це рекорд з травня 2018 року, коли пальне дорожчало понад 5% на місяць. Подорожчання охопило 78 з 89 суб'єктів РФ. Найгірша ситуація – в Республіці Тива, де бензин з початку року зріс на 9,4%, а також у Чечні. Дизельне паливо, якого бракує аграріям Півдня і Центральної Росії, подорожчало на 5,7%.

«Тригером червневого стрибка цін стали непланові ремонти на НПЗ, які призвели до залежності низки регіонів від завезення пального з інших», – пояснює економіст Кирило Родіонов.

Третина заводів не працює

Причина – систематичні удари українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі РФ. З початку 2026 року безпілотники понад 40 разів уражали НПЗ. Лише у травні під атаки потрапили щонайменше 16 заводів – рекордна кількість з початку повномасштабної війни, серед них вісім із десяти найбільших. У червні зупинялися Московський НПЗ «Газпром нафти», найбільший завод «Татнафти» «Танеко» в Нижньокамську, Куйбишевський НПЗ «Роснафти» та Волгоградський НПЗ «Лукойлу».

До початку червня завантаження НПЗ у Росії скоротилося на третину, а обсяги нафтопереробки вперше з середини 2000-х упали нижче 4 млн барелів на добу.

Пальне – тільки для своїх

Щоб збити дефіцит, влада вдалася до адміністративних заходів. За даними «Інтерфаксу», уряд РФ планує з липня по вересень скоротити обов'язковий норматив продажів бензину на Петербурзькій біржі з 15% до 10% від обсягу виробництва. Обсяги, які не потраплять на відкритий ринок, перерозподілятимуть на користь аграріїв та «соціально важливих споживачів» – органів влади, лікарень, шкіл, військових частин Міноборони та інших силових відомств, установ ФСІН.

Трейдери, які купуватимуть пальне на біржі, мусять заздалегідь розкривати інформацію про те, хто отримає пальне. Норматив для дизельного палива при цьому залишається незмінним – 16%.

Паралельно Москва знизила вимоги до якості бензину, дозволивши НПЗ випускати продукт з вищим вмістом сірки, та розпочала імпорт пального з Азії – для країни, що є одним із найбільших у світі експортерів нафти, це безпрецедентний крок.

Чим це загрожує економіці

Паливна інфляція загрожує розповзтися на всю економіку. «Зростання цін на бензин потягне за собою загальну інфляцію, а це може серйозно обмежити можливості для зниження ключової ставки ЦБ», – попереджає стратег «Фінаму» Ярослав Кабаков.

«Найтривожніший момент у тому, що криза тільки починається, – додає він. – Пік сезонного попиту традиційно припадає на серпень–вересень, а ознаки дефіциту й прискорення цін з'явилися вже в червні».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія вперше за тривалий час почала морські закупівлі бензину в Азії. Паливна криза охопила вже 53 регіони країни – у 18 з них водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака.

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Теги: інфляція пальне рекорд криза завод ринок бензин імпорт Міноборони Газпром росія Москва

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