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У Севастополі зупинено продаж бензину населенню за раніше виданими талонами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Севастополі зупинено продаж бензину населенню за раніше виданими талонами
Наразі заправка здійснюється виключно для транспорту оперативних служб
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Поставки пального до Севастополя затримуються

Сьогодні, 21 червня, в окупованому Севастополі припинили продаж бензину за раніше виданими талонами. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв, передає «Главком».

«Поставки пального до міста затримуються. У зв’язку з цим ми змушені сьогодні скасувати видачу пального за QR-кодами на АЗС «ТЕС». Наразі заправка здійснюється виключно для транспорту оперативних служб», – йдеться у повідомленні.

Розважаєв додав, що про подальший розвиток ситуації повідомить.

Нагадаємо, паливна криза в Росії охоплює все нові регіони, змушуючи місцеву владу вдаватися до тотальної цензури. Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков зобов'язав підконтрольні медіа штучно занижувати рівень тривоги серед населення та створювати ілюзію «стабільності».

Як повідомлялося, ціни на бензин у Росії прискорюються п'ятий тиждень поспіль і досягли рекордного темпу зростання з 2018 року – тоді як влада вирішила скоротити обов'язкові продажі пального на відкритому ринку, щоб зарезервувати його для аграріїв, силовиків і держустанов.

Раніше російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам постачати на внутрішній ринок бензин і дизельне паливо зі значно вищим вмістом сірки, ніж передбачають чинні екологічні стандарти. Ввідповідне рішення уряд РФ ухвалив ще восени 2025 року, а в травні 2026-го продовжив його дію на невизначений термін

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Теги: пальне бензин Крим Севастополь

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