Окупаційна влада Севастополя запровадила QR-коди на бензин

Критичний дефіцит пального на тимчасово окупованому Кримському півострові змусив загарбників перейти до радикальних кроків

У неділю, 7 червня 2026 року, в окупованому Севастополі окупанти запустили нову жорстку систему обліку та продажу бензину для приватного автотранспорту за персональними QR-кодами. Проте першу ж лімітовану партію електронних перепусток на пальне водії розібрали менш ніж за годину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Про повний перехід на цифрові норми розподілу дефіцитного бензину оголосив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. Станом на ранок 7 червня всі наявні в системі QR-коди вже виявилися повністю розподіленими серед найбільш оперативних автовласників.

Згідно з розпорядженням окупантів, один водій має право згенерувати персональний QR-код на купівлю всього до 20 літрів пального. При цьому скористатися такою послугою дозволено лише один раз на сім днів. Наступний код для того самого автомобіля система дозволить створити тільки після завершення тижневого терміну.

Наступну партію дефіцитних цифрових дозволів загарбники пообіцяли «викинути» в мережу лише після 22:00, що вже спровокувало величезний ажіотаж серед кримських водіїв.

На початковому етапі окупанти тестують нову систему примусового обліку лише в мережі підконтрольних АЗС «ТЕС». Щоб отримати право заправити бак, кримчани змушені встановлювати спеціалізований російський мобільний застосунок «МАХ».

Електронний дозвіл має суворі часові рамки – він діє виключно з 09:00 до 21:00. При цьому водій не може просто скористатися терміналом: на заправці QR-код зобов'язаний особисто перевірити та «погасити» спеціальний контролер. Ставленник Кремля Развожаєв уже визнав, що мобільний софт працює некоректно і в системі постійно стаються масштабні збої, проте заявив, що її «доопрацьовуватимуть» на ходу.

Паралельно з цим окупаційна влада повністю заблокувала можливість купівлі пального за звичайними паперовими талонами для приватних осіб. Відтепер ними дозволено користуватися виключно комунальним службам, екстреній медицині та структурам, що забезпечують життєдіяльність міста. Більше того, з 06:00 до 09:00 ранку всі АЗС міста працюють у закритому режимі – пальне у цей час відпускають тільки для спецтранспорту.

Ускладнили загарбники і банальну спробу набрати бензин про запас. Налити паливо в каністру дозволять лише за умови, якщо водій пред'явить контролеру оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (СТС). При цьому номер автівки в документах має до літери збігатися з даними, на які було згенеровано QR-код у додатку. Подібні нововведення яскраво демонструють реальний масштаб логістичного тупика, у якому опинився окупований півострів.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, у районі селища Чонгар на адміністративній межі між окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом, пролунала серія вибухів.