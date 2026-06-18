Паливна криза в Росії: влада на місцях змушує медіа брехати про відсутність дефіциту

Кремлівський режим переходить до тотальної цензури в регіонах

Паливна криза в Росії охоплює все нові регіони, змушуючи місцеву владу вдаватися до тотальної цензури. Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков зобов'язав підконтрольні медіа штучно занижувати рівень тривоги серед населення та створювати ілюзію «стабільності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські моніторингові канали та незалежних журналістів-розслідувачів.

Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков під час урядової наради фактично визнав наявність глибокої кризи, проте вимагав від журналістів приховати правду від громадян.

«Завдання медіа – знизити занепокоєння мешканців та зняти напругу. Необхідно масово поширювати інформацію про стабільні поставки горючого і відсутність будь-яких проблем», – заявив очільник регіону.

Попри оптимістичні сюжети на місцевому телебаченні, мешканці Новосибірська та інших великих міст Сибіру публікують у соцмережах фото порожніх заправних табло. На багатьох станціях популярні марки бензину або зникли взагалі, або відпускаються за спеціальними лімітами та талонами лише для комунальних служб та силовиків.

Намагання регіональних чиновників «заборонити» кризу в новинах є прямим наслідком критичних процесів в російській економіці:

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