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Паливна криза в Росії: влада на місцях змушує медіа брехати про відсутність дефіциту

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Паливна криза в Росії: влада на місцях змушує медіа брехати про відсутність дефіциту
У деяких містах Росії бензин закінчився повністю
фото з відкритих джерел

Кремлівський режим переходить до тотальної цензури в регіонах

Паливна криза в Росії охоплює все нові регіони, змушуючи місцеву владу вдаватися до тотальної цензури. Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков зобов'язав підконтрольні медіа штучно занижувати рівень тривоги серед населення та створювати ілюзію «стабільності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські моніторингові канали та незалежних журналістів-розслідувачів.

Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков під час урядової наради фактично визнав наявність глибокої кризи, проте вимагав від журналістів приховати правду від громадян.

«Завдання медіа – знизити занепокоєння мешканців та зняти напругу. Необхідно масово поширювати інформацію про стабільні поставки горючого і відсутність будь-яких проблем», – заявив очільник регіону.

Попри оптимістичні сюжети на місцевому телебаченні, мешканці Новосибірська та інших великих міст Сибіру публікують у соцмережах фото порожніх заправних табло. На багатьох станціях популярні марки бензину або зникли взагалі, або відпускаються за спеціальними лімітами та талонами лише для комунальних служб та силовиків.

Намагання регіональних чиновників «заборонити» кризу в новинах є прямим наслідком критичних процесів в російській економіці:

  • Параліч нафтопереробки: Систематичні та високоточні удари далекобійних українських безпілотників по ключових НПЗ та нафтобазах у європейській частині РФ суттєво скоротили виробництво світлих нафтопродуктів та високооктанового бензину.
  • Логістичний тупик: Російська залізниця не здатна вчасно доставляти паливо з віддалених заводів. Пріоритет віддано військовим ешелонам, через що цистерни з цивільним пальним тижнями стоять у заторах.
  • Безпорадність федерального уряду: Москва намагається врегулювати ситуацію суто адміністративними методами – через жорстке обмеження та тимчасові заборони на експорт нафтопродуктів за кордон. Проте ці заходи лише на деякий час стримують оптові ціни, не вирішуючи проблему фізичної відсутності палива на заправках.

«Главком» писав, що у четвер, 18 червня, українські далекобійні дрони вдруге за тиждень прорвали протиповітряну оборону російської столиці та повторно уразили стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні. Поки небо над Москвою затягує чорним димом, а місцеві жителі б'ються в істериці через закриті аеропорти, українці традиційно демонструють незламний оптимізм та невичерпний гумор.

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Теги: росія ЗМІ бензин пальне

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