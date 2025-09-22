У Криму розвідка вперше в історії спалила російські літаки-амфібії Бе-12

Літаки оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами

Вчора, 21 вересня, на території тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» атакували два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Це перше в історії ураження літаків такого типу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим розвідники також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Бе-12 має такі «паспортні» характеристики: довжина фюзеляжа – 30 метрів, розмах крила – також 30 метрів, максимальна злітна маса – 36 тонн, зокрема бойове навантаження – від 1500 кг до 3000 кг, швидкість патрулювання – до 320 км/год, максимальна швидкість – до 550 км/год. Максимальна дальність польоту може складати до 4000 км, водночас при патрулюванні тривалістю 2-3 години чи більше радіус польоту не перевищує 600-650 км.

Як зазначають аналітики, поняття «амфібія» щодо Бе-12 є доволі умовним, оскільки саме через нюанси із технічним станом російські льотчики не ризикують злітати на цих літаках з води, здіймаються у повітря лише із «сухопутних» аеродромів.

Уперше у війні проти України Росія почала використовувати літаки Бе-12 ще у серпні 2022 року, на тлі перших ударів по військових об’єктах в тимчасово окупованому Криму, для пошуку ймовірних «диверсантів» та моніторингу судноплавства в українські порти.

Раніше повідомлялося, що на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму увечері 21 вересня сталася серія вибухів, що спричинили пожежу поблизу селища Санаторне (район Яхт Хауса «Форос»).

До слова, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» здійснив успішний наліт на тимчасово окупований Кримський півострів. У результаті операції уражено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію (РЛС) 55Ж6У «Небо-У».