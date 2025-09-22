Головна Світ Соціум
У Криму пролунали вибухи. Під атакою опинилась так звана дача Путіна – ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російські джерела стверджують, що удар було завдано переважно дронами по території санаторію «Форос Терлецький»

На південному узбережжі тимчасово окупованого Криму увечері 21 вересня сталася серія вибухів, що спричинили пожежу поблизу селища Санаторне (район Яхт Хауса «Форос»). Місцеві жителі повідомляють про пошкодження елітного комплексу Форос, який з радянських часів використовувався, як місце відпочинку партійної та військової еліти. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі, повідомляють Telegram-канал «Кримський вітер» та російські ЗМІ.

Згідно з інформацією, «в санаторії перебували дуже важливі гості». На сайті санаторію зазначено, що 21 вересня ресторан FOROS HALL був закритий на спецобслуговування.

Глава кримської окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив інформацію про цю атаку. Російські джерела стверджують, що удар було завдано переважно дронами по території санаторію «Форос Терлецький». Серед пошкоджених об'єктів вказується не тільки сам комплекс, але й будівля школи.

Окремі моніторингові джерела повідомляють, що постраждало урядове будівля, яку російські медіа назвали «дачею ФСБ», місцем відпочинку російського диктатора Володимира Путіна. Спочатку російські пропагандисти опублікували інформацію про збиття безпілотних літальних апаратів, але пізніше ці заяви були видалені.

До слова, так званий голова Ради міністрів Республіки Крим Юрій Гоцанюк заявив, що уже в найближчі дні на півострові відновлять регулярне постачання бензину, дизпалива та газу.

