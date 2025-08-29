Головна Техно Девайси
Україна вперше у світі уразила бойовий корабель FPV-дронами – Defense Express

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна вперше у світі уразила бойовий корабель FPV-дронами – Defense Express
За даними аналітиків, ураження корвета проєкту «Буян-М» відбулося на відстані понад 350 км
Раніше FPV-дрони застосовувалися для ударів по катерах і допоміжних суднах

Вчора, 28 серпня, Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що FPV-дрони застосовували для ударів по катерах і допоміжних суднах, але ще ніколи вони не завдавали шкоди бойовим кораблям подібного рангу. Символічно, що саме 28 серпня 1952 року відбулося перше бойове застосування FPV-дрона у світі.

Ураження відбулося на рекордній відстані понад 350 км. Операцію виконали спецпідрозділи Головного управління розвідки, ймовірно із застосуванням дронів типу РУБАКА та UJ-26 Бобер. Унаслідок удару було пошкоджено борт корабля і виведено з ладу його ключову РЛС. Без оглядового радара МР-352 «Позитив» корвет фактично «осліп», втративши можливість виявляти як морські, так і повітряні цілі.

Попри те, що російський корабель мав артилерійський комплекс АК-630М2 «Дует», створений для знищення не лише дронів, а й крилатих ракет, вертольотів і літаків, ворожа армія ним не скористалася.

Нагадаємо, операцію проводили представники Департаменту активних дій ГУР та спецпідрозділу ГУР «Примари» в Азовському морі. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску «Калібрів» у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

Раніше стало відомо, що російський військово-морський флот зазнає серйозного виснаження через українські атаки в Чорному морі та втрату бази в сирійському Тартусі.

Як повідомлялося, командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Пінчук отримав заочну підозру. Він наказав захопити українське рятувальне судно.

До слова, у Росії нещодавно затонув новий буксир «Капітан Ушаков», який був спущений на воду лише три роки тому. Центр протидії дезінформації зазначає, що інцидент стався під час добудови судна та свідчить про системні проблеми у військово-морському флоті РФ.

