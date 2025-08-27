Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах
Нова політика Southwest Airlines вплине на пасажирів великих розмірів
фото із відкритих джерел

Авіакомпанія в США змусить повних пасажирів платити за додаткове місце

Американська авіакомпанія Southwest Airlines, яка вважається одним з найбезпечніших у світі лоукостерів, оголосила про зміни в політиці для пасажирів з великою комплекцією. Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 27 січня 2026 року, пасажири, які не можуть поміститися між підлокітниками сидіння, повинні будуть заздалегідь придбати додаткове місце. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS News.

Раніше такі пасажири мали можливість купити другий квиток, який гарантовано повертали після прибуття, або попросити безкоштовне місце в аеропорту, якщо таке було доступне. Відтепер Southwest Airlines більше не гарантує повернення коштів за другий квиток. Це можливо лише у випадку, якщо на рейсі залишилося вільне сидіння.

Запит на відшкодування потрібно подати протягом 90 днів після польоту, а обидва квитки мають бути придбані в одному класі бронювання.

Ці нововведення є частиною загальної стратегії авіакомпанії, спрямованої на збільшення прибутків. Раніше Southwest Airlines славилася своєю лояльною політикою, що дозволяла вільний вибір місць після посадки та безкоштовний багаж. Як повідомляється, компанія перебуває під тиском інвесторів, які вимагають підвищення доходів, і впроваджує нові платні послуги, зокрема, за місця зі збільшеним простором для ніг та нічні рейси.

Раніше дві великі американські авіакомпанії, United Airlines та Delta Air Lines, зіткнулися з колективними позовами через продаж місць біля вікна, які насправді розташовані між ними. Юридична фірма Greenbaum Olbrantz, що представляє інтереси пасажирів, подала судові позови до федеральних судів у Сан-Франциско та Брукліні. 

Читайте також:

Теги: США авіація літак квиток

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп дав Росії новий дедлайн для перемир’я
Трамп дав Росії новий дедлайн для перемир’я
28 липня, 16:32
Рубіо: Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
1 серпня, 00:57
Індія уклала нові угоди з різних регіонів світу
Найбільші нафтопереробники Індії відмовилися від російської сировини
9 серпня, 08:32
Мілина Скарборо є основним джерелом напруженості у стратегічно важливому Південнокитайському морі
Китай заявив про «відбиття» есмінця США у спірних територіальних водах
13 серпня, 10:32
Федеральний апеляційний суд скасував судову заборону, яка зобов’язувала Державний департамент США продовжувати здійснювати виплати іноземної допомоги
Зупинка американської допомоги закордон: суд визнав законним рішення Трампа
14 серпня, 07:34
Трамп: У нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено - як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: головне за ніч
16 серпня, 06:55
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
18 серпня, 21:22
Зеленський підкреслив, що «коаліція охочих» потенційно включає близько 30 країн
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
21 серпня, 10:47
ЄС та США узгодили спільну заяву, яка формалізує торговельну угоду
Євросоюз і США опублікували спільну заяву про торговельну угоду
21 серпня, 15:59

Соціум

Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах
Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24
Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті
Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті
Чеські волонтери придбали для України бойовий вертоліт (фото)
Чеські волонтери придбали для України бойовий вертоліт (фото)
Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні
Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні
Сильний землетрус стався в Каспійському морі
Сильний землетрус стався в Каспійському морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
62K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
38K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2549
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
2013
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua