Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах

Авіакомпанія в США змусить повних пасажирів платити за додаткове місце

Американська авіакомпанія Southwest Airlines, яка вважається одним з найбезпечніших у світі лоукостерів, оголосила про зміни в політиці для пасажирів з великою комплекцією. Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 27 січня 2026 року, пасажири, які не можуть поміститися між підлокітниками сидіння, повинні будуть заздалегідь придбати додаткове місце. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS News.

Раніше такі пасажири мали можливість купити другий квиток, який гарантовано повертали після прибуття, або попросити безкоштовне місце в аеропорту, якщо таке було доступне. Відтепер Southwest Airlines більше не гарантує повернення коштів за другий квиток. Це можливо лише у випадку, якщо на рейсі залишилося вільне сидіння.

Запит на відшкодування потрібно подати протягом 90 днів після польоту, а обидва квитки мають бути придбані в одному класі бронювання.

Ці нововведення є частиною загальної стратегії авіакомпанії, спрямованої на збільшення прибутків. Раніше Southwest Airlines славилася своєю лояльною політикою, що дозволяла вільний вибір місць після посадки та безкоштовний багаж. Як повідомляється, компанія перебуває під тиском інвесторів, які вимагають підвищення доходів, і впроваджує нові платні послуги, зокрема, за місця зі збільшеним простором для ніг та нічні рейси.

Раніше дві великі американські авіакомпанії, United Airlines та Delta Air Lines, зіткнулися з колективними позовами через продаж місць біля вікна, які насправді розташовані між ними. Юридична фірма Greenbaum Olbrantz, що представляє інтереси пасажирів, подала судові позови до федеральних судів у Сан-Франциско та Брукліні.