Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком – Bloomberg

Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком

Авіадиспетчер помітив, що літаки наближаються один до одного

Пасажирський літак Spirit Airlines став небезпечно близьким до літака Air Force One, на якому перебував президент США Дональд Трамп, під час польоту над Нью-Йорком. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

Інцидент стався 16 вересня, коли рейс Spirit 1300 (Airbus A321) з Форт-Лодердейла до Бостона перетинався з курсом президентського літака Boeing 747 над Лонг-Айлендом. Авіадиспетчер помітив, що літаки наближаються один до одного, і кілька разів намагався попередити пілотів Spirit змінити курс.

Хоча відстань між літаками залишалася безпечною – кілька миль, ситуація привернула увагу в соцмережах. Запис радіообміну між диспетчером і пілотами став вірусним у соціальних мережах.

На аудіо чути, як диспетчер різко наказує:«Spirit 1300, поверніть праворуч на 20 градусів. Негайно!». Екіпаж виконуватиме команду, а згодом диспетчер уточнив, з ким саме має справу: «Трафік знаходиться ліворуч на відстані шести або восьми миль. 747. Я впевнений, ви бачите, хто це».

Наприкінці диспетчер не стримався від різкого зауваження до пілотів Spirit: «Будьте уважні! Відкладіть iPad!».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги.

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.