В окупованому Криму пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В окупованому Криму пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Особливо гучно було в районі Севастополя

У ніч на 20 лютого в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів поблизу стратегічних військових об'єктів – аеродромів «Бельбек» під Севастополем та «Саки» в Новофедорівці. Місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту безпілотників, активну стрілянину та роботу прожекторів, що намагалися виявити цілі в небі, пише «Главком».

Особливо гучно було в районі Севастополя. Очевидці зафіксували в небі спалахи. За попередніми даними, з аеродрому «Бельбек» на перехоплення повітряних цілей піднімався російський винищувач. Свідки повідомляють, що літак здійснив пуск ракети, яка, ймовірно, не влучила в ціль, після чого винищувач застосував теплові пастки та попрямував у бік Євпаторії. Також повідомлялося про потужний вибух над Андріївкою та роботу ППО над західним узбережжям півострова.

Окупаційна адміністрація традиційно заявила про «відбиття атаки» та збиття кількох безпілотників над акваторією Чорного моря.

Відомо, що аеродроми «Бельбек» та «Саки» є ключовими вузлами російської військової логістики в Криму, оскільки саме з них здійснюються вильоти бойової авіації для ударів по материковій частині України.

Як відомо, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України. 

У селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На місці влучання зафіксовано потужні вибухи.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне вогневе ураження низки стратегічних об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Протягом 15-16 лютого 2026 року українські захисники завдали прицільних ударів по пунктах управління дронами, вузлах зв'язку та місцях зосередження живої сили противника.

