У Севастополі прогримів вибух у районі ТЕЦ (фото)
У місці вибуху розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод
Сьогодні зранку, 3 листопада, у тимчасово окупованому Криму трапився черг прогримів вибух. Було гучно у районі Теплової електростанції у Севастополі. Про це повідомляє Тelegram-канал «Кримський вітер».
«О 9.30 у Севастополі навпроти ТЕЦ, ймовірно, щось вибухнуло», – йдеться у повідомленні.
За даними Тelegram-каналу, в цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.
Раніше повідомлялося, що українські захисники вперше нанесли удар по окупованому Криму ракетою Atacms 30 жовтня.
2 листопада окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим.
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