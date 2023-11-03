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У Севастополі прогримів вибух у районі ТЕЦ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Севастополі прогримів вибух у районі ТЕЦ (фото)
фото: Тelegram-канал «Кримський вітер»

У місці вибуху розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод

Сьогодні зранку, 3 листопада, у тимчасово окупованому Криму трапився черг прогримів вибух. Було гучно у районі Теплової електростанції у Севастополі. Про це повідомляє Тelegram-канал «Кримський вітер».

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«О 9.30 у Севастополі навпроти ТЕЦ, ймовірно, щось вибухнуло», – йдеться у повідомленні.

За даними Тelegram-каналу, в цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.

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Раніше повідомлялося, що українські захисники вперше нанесли удар по окупованому Криму ракетою Atacms 30 жовтня.

2 листопада окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим.

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Теги: розвідка вибух окупанти Крим

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