У Кривому Розі прогриміли вибухи

Повітряна тривога на Дніпропетровщині не оголошена

Офіційної інформації поки немає

Жителі Дніпропетровщини повідомляють про вибухи у Кривому Розі. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена тільки у Луганській області.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, у ніч проти неділі рашисти обстріляли Дніпропетровщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах. Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин.

По Криворізькому району ворог гатив «Ураганом». Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.

25 серпня російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами.

До слова, триває 186 доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.