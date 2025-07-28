У Ростовській області пролунали сильні вибухи

У ніч на 28 липня безпілотники атакували Ростовську область у Росії, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляють місцеві мешканці, було чутно дуже сильний вибух після оголошення небезпеки БпЛА.

Ймовірно, вибухнула, а потім загорілася база з технікою. Росіяни пишуть, що це на виїзді з міста, тобто з Ростова-на-Дону, у бік населенного пункту Зверєво.

Раніше ми писали, що у ніч з 25 на 26 липня 2025 року на аеродромі «Армавір» у Краснодарському краї Росії спалахнув навчально-бойовий винищувач Су-27УБ збройних сил РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише «Главком».

Як зазначають у розвідці, місцеві мешканці повідомили, що після інциденту зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому був відсутній.

Аеродром «Армавір» та літаки, що на ньому базуються, використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

Нагадаємо, далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу «Сигнал». Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК.

До слова, минулої ночі дрони атакували залізницю у Волгоградській області Росії. Про це повідомляють моніторингові канали РФ, передає «Главком».

За повідомленням губернатора Андрія Бочарова, виникли перебої у електропостачання залізниць у Волгограді після атаки дронів. Як повідомив Telegram-канал «Exilenova+» у районі нафтобази була уражена залізнична підстанція.